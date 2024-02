Cyberpunk 2077. Big City Dream

Tasha et Mirek gagnent leur vie en volant des implants cyberwares. Tasha cherche à améliorer sa réputation pour devenir la gangster la plus célèbre de la ville. Mirek est un introverti qui aspire à donner plus de sens à sa vie. Alors qu'ils poursuivent leurs rêves, leurs chemins commencent à dévier. Trouveront-ils le bonheur qu'ils recherchent ? Existe-t-il seulement dans un endroit comme Night City ? Une chose est sûre : ici, soit vous vous adaptez, soit vous mourez. La franchise à succès tiré du jeu vidéo Cyberpunk 2077 continue de s'installer en librairie après les sorties de l'artbook, de trois comics et du roman No Coincidence. Notons ici les dessins de l'artiste espagnol Filipe Andrade connu pour son travail sur Old Man Logan et Toutes les morts de Laila Starr.