Le jour où j'ai rencontré Walter

Le jour où sa voisine est embarquée de force à la maison de retraite, Lili se retrouve à devoir s'occuper du chien de la vieille dame. Une aubaine, pour elle qui a toujours rêvé d'avoir un chien ! Mais, séparé de sa maîtresse, l'animal se laisse dépérir. Pour le soigner et gagner sa confiance, Lili commence à enquêter sur la vieille voisine renfrognée à qui elle n'a jamais vraiment parlé. Qui était cette femme qui disait à peine bonjour ? Qu'avait-elle vécu dans le passé pour se méfier autant du monde extérieur ? Pourquoi ne parlait-elle qu'à son chien ? Lili découvre alors comment les histoires, nos petites histoires, se mêlent parfois à la Grande Histoire, celle de la Seconde guerre mondiale et de l'Occupation. Et comment l'amour peut naître, même en temps de guerre, entre des camps opposés.