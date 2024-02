On va tous crever

Des escrocs qui se partagent des billets de banque. Un solitaire qui espionne sa voisine. Un vieux monsieur qui offre un gâteau. Un chat roux... Quand un trio de malfrats à la recherche d'une urne funéraire volée pénètre dans l'immeuble où résident tous ces personnages, celui-ci se fait le théâtre d'un ballet macabre où s'échangent coups de poings, tirs de balles et déclarations d'amour. Dans la veine d'un film de Tarantino, ce roman graphique du primo auteur Tobias Aeschbacher marie humour noir, situations absurdes et une once d'introspection profonde. Guidés par la bêtise, une morale décalée, des actes de violence impulsive et une cascade d'imprévus, les protagonistes se révèlent étonnamment vulnérables et dérisoires face à l'inexorable échéance qui les guette. La promesse d'un moment de lecture qui, lui, finira bien.