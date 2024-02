Prudence et sa famille improbable

Dans la famille Hattaway, le père est un avocat surbooké ; la mère disparue huit ans plus tôt survit en photos et par sa bibliothèque de romans anglo-saxons ; Clara, 15 ans, est gothique ; Prudence, 10 ans, grandit parmi eux avec bonheur. Jusqu'au jour où une jeune femme et ses jumelles surgissent. Pas question pour Prudence que cette inconnue bouleverse sa quiétude familiale et efface le plus petit souvenir de sa mère. Il faut désamourer son père au plus vite ! Aidée par ses amis, sa redoutable soeur, un rat et d'improbables sauriens, elle déclenche les hostilités...