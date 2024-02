Au nom de Sita

Un medecin coréen qui va faire du bénévolat au Népal rencontre une mendiante qui se prostitue pour survivre et gagner assez de sous pour nourrir des enfants des rues. Ils font connaissance, il l'aide la soigne et ils tombent amoureux, se marient mais elle retombe malade peu de temps après et elle meurt. Il retourne au Népal rapporter ses cendres et va prier la déesse que les kumaris incarnent et il va dans le passé où elle n'est pas encore kumari et dès lors va essayer de prendre soin d'elle...