La métaphore médiévale comme exercice spirituel. Edition

Les textes médiévaux ont recours à la métaphore comme un outil pédagogique ou thérapeutique, voire comme une arme de conversion, visant à modifier, en soi et chez les autres, la manière de vivre ou de voir le monde La métaphore à l'époque médiévale est souvent appréhendée sous l'angle de la rhétorique ou de la sémantique. Cet ouvrage collectif puise dans la philosophie, la théologie, la mystique et la poétique pour repenser la notion de métaphore en mettant à l'épreuve une définition nouvelle faisant appel à la pragmatique. En recourant à l'expression d'exercice spirituel, fil conducteur de l'ensemble de l'ouvrage, les contributeurs analysent le recours des textes médiévaux à la métaphore comme un outil pédagogique ou thérapeutique, voire comme une arme de conversion, visant à modifier, en soi et chez les autres, la manière de vivre ou de voir le monde. L'ensemble ouvre à une réflexion plus générale sur l'articulation entre lectures des textes et pratiques de soi. Julien Abed est maître de conférences en histoire médiévale, docteur en études médiévales et membre du laboratoire Ecritures (Université de Lorraine). Ses recherches portent principalement sur la représentation et la réception de l'Antiquité au Moyen Age. Yves Meessen est maître de conférences habilité à diriger des recherches en théologie, docteur en philosophie et membre du laboratoire Ecritures (Université de Lorraine). Ses travaux portent principalement sur la philosophie et la théologie.