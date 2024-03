Petit Futé Tanzanie. Kilimandjaro - Zanzibar, Edition 2024

Ici vous attend la gorge d'Olduvaï, appelée également le berceau de l'humanité ; le Kilimandjaro aux neiges éternelles et sommet de l'Afrique ; Zanzibar aux couleurs chatoyantes, sa mer turquoise et ses palmiers penchés ; la route des épices enfin. Et puis, les hommes... On y rencontre plus de 120 tribus se partageant le territoire de manière pacifique. De la gigantesque tribu des Bantou représentant 98 % de la population à celle des Masaï, la plus connue, des centaines de groupes ethniques se côtoient sur les terres sacrées de Tanzanie. Terre d'histoire, de rencontres et d'accueil, terre des hommes de bonne volonté, des paysages enchanteurs et d'animaux en liberté, la Tanzanie est véritablement plurielle.