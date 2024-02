Mémo visuel de physiologie humaine. 3e édition

Cet aide-mémoire en couleurs présente, sous une forme visuelle, l'essentiel des notions indispensables en physiologie humaine à connaître en vue des examens et des concours. Regroupés par thèmes et sous forme de fiches, plus de 600 schémas et photos sont commentés pour permettre aux étudiants de réviser d'un seul coup d'oeil !