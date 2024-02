Mes recettes asiatiques avec Thermomix

Et si vous partiez en voyage culinaire ? Votre Thermomix® s'occupe de tout pour réaliser de délicieux ramens, pad thaï, riz frits, bo bun et autres raviolis vapeurs ! Alors laissez-vous guider sans stress et partez à la découverte de 120 recettes d'inspiration asiatiques conçues sur-mesure pour votre machine.