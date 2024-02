Jacky Leon. Tome 1, Serment éternel

Affronter son passé est le prix à payer pour protéger l'avenir d'une enfant. Jacky Leon n'est pas du genre à chercher les ennuis. Propriétaire d'un bar au Texas, loin des complications de son identité de chat-garou, elle vit depuis six ans à l'écart, cachant son passé et les secrets qu'il renferme. Mais la tranquillité n'est qu'une illusion, surtout lorsqu'on est un être surnaturel. Ses problèmes finissent par la retrouver sous la forme d'une enfant de onze ans et d'une guerre de territoire entre loups-garous. Forcée à respecter un ancien traité et les Lois de la communauté surnaturelle, Jacky fait le serment de protéger Carey Everson, la fille humaine d'un loup Alpha de Dallas. Jacky sait que les ennemis de l'Alpha viendront les traquer. A ce moment-là, elle aura le choix : fuir, ou accepter sa nature sauvage et défier les Lois qui régissent son peuple. Et rien ne l'empêchera d'honorer sa promesse. #UrbanFantasy #Métamorphes #SlowBurn