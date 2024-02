Un voisin sexy (mais insupportable !)

On ne joue plus ! Haley en a vraiment marre d'être la bonne poire de service. Alors elle décide de prendre les choses en main. Et ça commence par son voisin envahissant, celui qui possède autant de charme qu'il manque de retenue. Mais elle n'avait pas prévu de se retrouver emportée dans son univers. Heureusement, Haley a une stratégie, et elle est déterminée à ne pas oublier ce dont le mauvais garçon d'à côté est capable. Jason, lui, ne s'attendait pas à ce que sa voisine timide passe en mode Rambo à cause de quelques fleurs abîmées. Intrigué, il décide de la prendre sous son aile. Il ne tarde pas à remarquer qu'elle s'intègre à merveille dans son monde. Reste maintenant à convaincre Haley que tout ce qu'il y a entre eux est bien plus qu'un simple jeu. #RomanceContemporaine #Voisins #Humour "Les personnages sont attachants, l'humour est omniprésent. J'ai passé un excellent moment à lire cet ouvrage. A recommander à ceux qui ont aimé Wallbanger d'Alice Clayton et vice versa. Je vais de ce pas lire le tome 2 de la série". Lectrice Amazon "Ce livre est à mourir de rire ! J'ai ri du début à la fin, quand je n'étais pas en pleurs, ceci dit. J'ai adoré, foncez ! " Bella Aurora, autrice de Raw "Une nouvelle autrice à suivre de près, j'ai adoré ce premier tome ! " Nashoda Rose, autrice de best-sellers