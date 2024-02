Les amants maudits. Tome 3, La maison des malédictions

Kerrigan, mi-Fae, mi-humaine, cherche sa place dans un monde impitoyable rempli de magie et de chaos. Contre toute attente, Kerrigan Argon a réussi sa formation aux dragons. Elle est maintenant officiellement membre de la Société. Tout devrait aller pour le mieux. Sauf que c'est tout le contraire. Son prince sombre, Fordham Ollivier, a disparu dans l'espoir de briser sa malédiction. Un mariage non désiré se profile à l'horizon. Et l'élection aux sièges du conseil approche à grands pas. Une élection pour laquelle elle a été nommée sans ménagement. Si tout cela ne suffisait pas, les Masques Rouges, une organisation terroriste anti-Faes et anti-humains, gagnent du terrain. Probablement grâce à un espion qu'ils ont au sein de la montagne, à l'intérieur même de la Société. Quelqu'un dirige ces monstres. Et Kerrigan est plus déterminée que jamais à les arrêter. #Fae #Dragons #Magie #Sélection #Mystère #Action "K. A. Linde vous entraîne dans un univers incroyable, rempli de magie, de secrets et surtout de dragons". Lectrice Goodreads "Ce livre est un chef-d'oeuvre minutieusement tissé qui nous emporte aisément d'une page à l'autre. L'histoire est multidimensionnelle, et elle offre tellement de profondeur et de matière que le rythme ne ralentit jamais. J'aime l'univers très original créé par cette autrice et j'ai l'impression qu'elle a mis en place les fondations d'une série qui s'annonce phénoménale". Lectrice Goodreads