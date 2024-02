Mozart, père et fils. Leur destin en musique

On connaît Mozart l'enfant prodige, mais connaît-on Mozart le fils ? Cet ouvrage révèle l'histoire de deux vies profondément liées par l'amour de la musique. Que serait devenu Wolfgang sans son père ? Et que saurions-nous de Léopold s'il n'avait pas consacré sa vie à ce " miracle " incarné ? Le destin de Wolfgang est fixé par son père dès l'enfance. Musicien averti, compositeur et théoricien d'une Méthode de Violon, il est un pédagogue-né, doué de talents multiples, un homme cultivé et lettré, curieux de tout, qui transmet à son fils ce goût du voyage, ce cosmopolitisme de la pensée et la perfection dans son art. Il y a plusieurs visages de Leopold comme il y a plusieurs visages de Wolfgang. Il aura fallu l'alliance des dons de pédagogue de Leopold et des dons musicaux immenses de Wolfgang pour faire éclore tout son génie. La correspondance foisonnante des deux hommes permet en même temps au lecteur de s'immerger dans l'époque et dans l'univers mozartien. Christine Mondon, germaniste, est maître de conférences à l'université Bordeaux III.