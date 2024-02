Soigner, aimer

Soigner est une variation du verbe aimer. Sans amour pour l'autre, pas de soin. L'humain n'est pas une machine. Ouanessa Younsi nous en rappelle la beauté et la fragilité. ANNE-MARIE CLARET, REVUE RELATIONS L'écriture chuchote l'amour, martèle la souffrance, berce la folie et la beauté dans un même élan. MARIE-CLAUDE GIROUX, LE MOUTON NOIR C'est un tour de force que de parler de santé mentale avec une prose si délicate. STEPHANIE PRONOVOST, LE FIL ROUGE Ouanessa Younsi est poète, autrice et médecin psychiatre.