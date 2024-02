Lyon et ses alentours. 30 balades

30 balades familiales pour apprécier et découvrir : - Le patrimoine de Lyon (8 balades) - Du parc de la Tête-d'Or à La Feyssine - Le musée urbain Tony Garnier - Confluence entre Rhône et Saône - Dans la Presqu'île - Les hauteurs de Fourvière - Le vieux Lyon et ses traboules - Les murs peints - Sur les pentes de la Croix-Rousse - Les environs vers Saint-Laurent d'Agny, Chassagny, Grigny, Solaize, Vernaison, Irigny, Chaponost, Francheville, Pollionnay, Saint-Genis-les-Ollières, Marcy-l'Etoile, Dardilly, Chessy, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage et Caluire-et-Cuire. - Des cartes et des informations pratiques (durée, distance, accès au départ). - Des focus touristiques au fil des balades (patrimoine historique, espaces naturels...). Couverture provisoire : La colline de Fourvière