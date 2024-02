Hans-Joachim Marseille surnommé "L'Etoile d'Afrique" , était un pilote de chasse allemand, un as de l'aviation durant la Seconde Guerre mondiale. A bord de son Messerschmitt Bf 109, il cumule le record absolu de 158 victoires aériennes contre les Alliés, que ce soit au-dessus de la Manche ou en Afrique du Nord contre la Desert Air Force (DAF) du Commonwealth. Hans-Joachim Marseille était craint et respecté au point que le Troisième Reich l'utiliser dans sa propagande. Connu pour mener une vie agitée, son attitude chevaleresque mais surtout pour ses rebellions envers l'autorité, il fût transféré à l'unité Jagdgeschwader 27 (JG 27) en Afrique du Nord en avril 1941 pour participer à la guerre du désert. C'est là que Marseille développe ses capacités de pilote de chasse. En septembre 1942, après trois sorties, il revendique 17 avions abattus, et reçoit la croix de chevalier de la croix de fer avec feuilles de chêne, glaives et brillants...