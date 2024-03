Graphic design japonais. L'évolution du style et les expressions contemporaines

L'ouvrage le plus complet sur l'esthétique du design, qui continue à dominer le monde avec son mélange parfait d'élégance et de simplicité. Tout en se concentrant sur le design contemporain et son attrait intemporel, ce livre commence par une étude de plusieurs maîtres japonais des dernières décennies qui illustrent ces principes de design à travers leurs divers travaux graphiques. De Norito Shinmura et ses magnifiques graphiques inspirés de la nature à l'approche maximaliste de Shun Sasaki et son utilisation audacieuse de la couleur. Grâce à des entretiens approfondis, nous obtenons un aperçu rare de leurs processus créatifs et de l'environnement culturel qui a permis à leurs créations de s'épanouir et de trouver un écho. Le dernier chapitre présente de toutes nouvelles créations multi-catégorielles, inspirées par les grands designers présentés ou représentant les maîtres de demain.