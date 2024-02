New Hope Tome 2 : Celui qui se cache derrière Pi

Isabella, afin d'obtenir pour son frère Billy un traitement médical qui le sauvera, se fait passer pour lui afin d'intégrer la confrérie étudiante Epsilon, maîtresse de l'université New Hope. Jeune fille déguisée parmi les garçons, elle évolue pourtant à son aise dans les arcanes de cette société où règnent les luttes de pouvoir. Mais elle finit par être démasquée par le mystérieux Sullyvan, avec lequel elle doit saboter la réunion de Pi, la confrérie humaniste de ses amis Magg et Sam. A sa grande surprise, Sullyvan va pourtant garder le secret. Peut-être parce que lui aussi a des choses à cacher. Comme ses liens avec une dangereuse famille Yakuza... La conclusion explosive de New hope, un grand thriller young adult, mené par Cee Cee Mia et Jalo !