Recettes de Bourgogne

30 recettes bourguignonnes sont réunies dans cette monographie d'un ton totalement nouveau. LES RECETTES > ENTREES FROIDES : Terrine de tomates au fromage de chèvre le Vézelay - Salade d'andouillette de Chablis aux beursaudes - Daube de queue de boeuf à l'avallonnaise - Jambon persillé > ENTREES CHAUDES : Corniotte - Gougères - Tarte à l'époisses - Millefeuille de Soumaintrain à la vinaigrette de colza - Cake à l'Ami du Chambertin et aux escargots - Feuilletés d'escargots aux cèpes - Escargots de Bourgogne en coquille - Cuisses de grenouilles au beurre persillé - OEufs en meurette - Ecrevisses à la crème d'aligoté > POISSONS : Filet de sandre farci aux escargots et sabayon de crémant - Pauchouse - Quenelles de brochet à la crème d'oseille > VOLAILLES : Poulet Gaston Gérard - Coq au vin - Chapon farci au pain d'épice et son jus au ratafia > VIANDES : Jambon au Chablis - Potée morvandelle - Andouillette vigneronne - Rognons de veau au Chablis et à la moutarde - Boeuf bourguignon > DESSERTS : Rigodon aux cerises - Biscuit au crémant de Bourgogne et nage de fruits - Pain d'épice et poires au vin - Terrine de pêches de vigne au ratafia