Amelia Aurelia est une jeune femme au contact constant de la mort. Employée par l'entreprise de pompes funèbres familiales sur la côte australienne, elle est experte dans le maquillage des défunts, les sublimant une dernière fois auprès de leurs proches. Sa vie est compartimentée en deux réalités : le deuil des autres qu'elle accompagne pendant la journée avec sa famille légèrement dysfonctionnelle et l'oubli qu'elle cherche chaque nuit lors de relations fugaces entamées sur des applis de rencontres. Sa vie bascule quand sa mère, phare de la cellule familiale comme de l'entreprise, meurt soudainement. Incapable d'affronter sa peine et l'effondrement d'un équilibre fragile, elle fuit pour retrouver son père biologique, un artiste raté parti s'installer au fin fond de la Tasmanie rurale. Peinant à renouer le contact avec lui, elle ouvre sur une nouvelle appli de rencontres une véritable boîte de Pandore : celle du milieu BDSM local qui la mènera à affronter et dépasser sa peine, physique autant que psychologique. Sied dans une nature sauvage et luxuriante, Une créature de douleur est un roman unique en son genre, mêlant humour noir, réflexion puissante sur le corps féminin et évocation des tréfonds de l'âme humaine en prise avec le deuil. Une oeuvre littéraire qui touche par sa poésie subversive à des sujets universels, à classer quelque part entre L'année de la pensée magique de Joan Didion, la série Six Feet Under et la poésie d'Emily Dickinson. Ella Baxter vit à Melbourne. Après avoir travaillé comme sculptrice, elle a fait une entrée remarquée dans la littérature anglo-saxonne avec ce premier roman.