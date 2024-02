Minuscule folle sauvage

Pauline de Tarragon explore et livre un témoignage sensible sur le trouble borderline dans ce roman graphique très personnel et plein d'humour ! Avec simplicité elle partage des moments de son quotidien et des réflexions salutaires sur la santé mentale, le rétablissement, la vie avec ce trouble de la personnalité. Ce roman touchera en plein coeur toutes celles et ceux qui se sentent parfois en difficulté face aux interactions sociales (et les autres aussi ! ). Ce petit bijou minimaliste, plein d'humour et de sensibilité, vous fera passer du rire aux larmes.