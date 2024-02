La chicorée, dix façons de la préparer

Non, la chicorée n'est pas qu'un ersatz de café ! Cette racine torréfiée bien connue des gens du Nord mérite d'être remise au centre du décor : alternative saine, locale et bas carbone à sa concurrente caféinée, n'est-elle pas l'amer de toutes les vertus ? En boisson comme en cuisine, sa robe brune, son goût intense aux notes caramélisées et toastées en font un ingrédient à mettre dans tous les placards. Un peu fleur bleue, la chicorée est le symbole de l'amour inconditionnel dans le répertoire des fleurs de Bach. Elle fait partie de la famille botanique des astéracées, tout comme ses piquants cousins le chicon, l'artichaut ou le pissenlit. C'est son tubercule, semblable à un panais géant, qui est déshydraté, réduit en tranches (les cossettes) puis lentement torréfié et transformé en grains, en poudre soluble ou liquide. D'une grande versatilité, la chicorée se cuisine aussi bien en sucré qu'en salé. Amie du petit déjeuner mais aussi des diabétiques et des anémiés : la chicorée est riche en prébiotiques, en fibres et en fer, qui en font oublier tous les mauvais souvenirs de la guerre. Du Nord au Sud : la chicorée tient le haut du pavé !