J'équilibre mes énergies

Les thérapeutiques énergétiques au service de notre bien-être quotidien ! Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise), mudras, yoga, mantras... Des outils rapides, simples, ludiques et issus de différentes pratiques vous aident à équilibrer vos énergies yin et yang, le féminin et le masculin en vous, pour vous sentir en harmonie ! En agissant sur le mouvement, la méditation, la respiration, avec comme objectif la régulation de certains déséquilibres, il est possible d'améliorer sa santé physique, psychique et énergétique. Les deux autrices, thérapeutes passionnées et professionnelles de la posture et de la voix, vous accompagnent dans ce parcours vers un bien-être quotidien. Libérez votre champ énergétique à l'aide de pratiques corporelles qui favorisent la santé, l'équilibre et la relaxation ! NATHALIE BONNAUD est chanteuse, professeure de chant, maître Reiki, chamane et art-thérapeute. VERONIQUE LUCCIONI est podologue, thérapeute en Qi gong médical, praticienne Zen stretching® et Lahochi.