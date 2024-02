Les plantes amies des animaux

- Avoir des animaux et des plantes peut se révéler dangereux, et les intoxications sont monnaie courante. Ce petit guide permet d'une part de choisir des plantes d'intérieur inoffensives pour les animaux de compagnie (chien, chat, lapin, tortue, etc.). - 50 fiches de plantes sans danger à avoir chez soi : descriptif, photo, conseils de culture et d'entretien, besoin en lumière, arrosage, etc. - La liste des plantes toxiques ou dangereuses à éviter ou à entourer de précautions.