Vie artistique de David Milne. Une analyse critique

Comme on dirait d'un philosophe pratiquant ses méditations à même ses activités quotidiennes qu'il mène une vie philosophique, David Milne (1882-1953) s'assurait que son temps de vie, ses réflexions, ses actions et son énergie soient au maximum dévolus à sa peinture et aux expériences profondes qui en découlaient, et il menait de la sorte une vie artistique dans le sens fort du terme. Il concevait en effet la peinture comme " le résultat de la vie d'une personne ", avec pour conséquence que son existence participait intégralement de la peinture. Pour cette raison, c'est la définition de son existence d'artiste par des tableaux, mais aussi par un ensemble de réflexions, de décisions et de gestes - des plus concrets aux plus subtils - qui constitue l'objet de ce travail d'histoire de l'art visant à comprendre les rapports entre l'éthique et l'esthétique dans une " vie de peinture ".