A Business Proposal Tome 1

Opération séduction : oups, c'est mon patron ! Ha Ri était loin de se douter qu'en acceptant de rendre service à son amie, sa vie allait tourner au cauchemar. En la remplaçant lors d'un rendez-vous amoureux arrangé, la jeune employée se rend vite compte que quelque chose cloche. Le riche et beau prétendant s'avère être... Kang Tae Mu, son patron ! La vie de bureau devient alors une véritable épreuve du combattant pour Ha Ri qui doit désormais cacher à son prétendant qu'elle est son employée et échapper à ses appels incessants. Mais tout va empirer quand elle répond enfin au téléphone : Tae Mu veut l'épouser le plus vite possible ! Le retour de la comédie romantique coréenne adaptée sur Netflix !