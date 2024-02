Pourquoi les poux nous grattent la tête

Une histoire é-pou-stouflante ! Il y a très longtemps, les poux vivaient incognito sur la tête des enfants, et bougonnaient, chacun de leur côté : les poux blonds sur chevelures dorées, les bruns sur les cheveux foncés, et les roux sur les tignasses orange. Tous se détestaient, et ne pouvaient pas se supporter. Mais, un jour, un petit pou blond naquit, très différent, très souriant. On l'appela Pouri. Il allait révolutionner le monde des poux... Un album avec des illustrations pleines d'humour sur la vie des poux, pour dédramatiser cette étape de l'enfance !