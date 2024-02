Ma soeur est morte à Chicago

Classé parmi les meilleurs romans policiers du New York Times, un polar envoûtant et poignant par une autrice lauréate du prix Edgar. 1944, sur la côte californienne, Aki Ito, 20 ans, et ses parents viennent d'être libérés du camp de Manzanar, où ils étaient détenus par le gouvernement américain depuis le bombardement de Pearl Harbor, aux côtés de milliers de citoyens Américains d'origine japonaise. La vie qu'ils avaient avant-guerre n'existe plus et ils sont contraints de quitter leur région pour se réinstaller à deux mille kilomètres de là, à Chicago, où la soeur aînée d'Aki, Rose, avait été envoyée quelques mois plus tôt. Rose vit dans le nouveau quartier nippo-américain, près de la station de métro Clark & Divison. Mais à la veille des retrouvailles de la famille Ito, Rose est tuée par une rame de métro. Les autorités concluent à un suicide, mais Aki, qui vénérait sa soeur, est stupéfaite : comment cette jeune femme, parfaite, polie et optimiste, a pu mettre fin à sa vie ? Ne se fiant qu'à son instinct et à son amour fraternel, Aki se lance dans une enquête qu'elle est la seule à pouvoir mener.