Mauvais oeil

Les monstres, les sorcières, les squelettes et autres créatures magiques te font peur ? Alors ce livre n'est pas pour toi ! Si tu décides malgré tout de lire ces histoires terrifiantes, il y a de fortes chances que tu ne puisses plus jamais fermer les yeux... Te voilà prévenu ! La mythologie et la magie éveillent l'imagination, expliquent l'inexplicable et reflètent l'éternelle fascination de l'homme pour le mystérieux et l'inconnu dans un monde merveilleux et énigmatique. La mythologie galicienne est un trésor culturel qui émerge des terres brumeuses de la Galice. Entourée de forêts verdoyantes et d'océans sauvages, cette riche tradition se mêle à l'influence celtique, donnant vie à des êtres magiques tels que les "meigas" ou sorcières bienveillantes, les malicieux "trasnos" et les étranges "mouras" qui habitent les fontaines et les rivières.