Le Tour des abandons. Une nuit au MuFIm

Le Musée du Folkore et des Imaginaires, dit le MuFIm, raconte la vie tournaisienne du XIXe siècle. Quelle meilleure manière de s'en imprégner que d'y passer la nuit ? Une nuit, deux autrices, un ouvrage à quatre mains où récit et poésie se complètent. La prose d'Isabelle Gillet rencontre celle de Colette Nys-Mazure. Fruit de leurs découvertes, le temps d'une nuit, les auteures explorent les lieux. Entre souvenirs et imaginaires nocturnes, le musée se présente sous un jour nouveau. Références poétiques, regards féministes sur les collections, Le Tour des abandons devient le pivot de leur récit explorant de manière documentée le refus de la maternité.