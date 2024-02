Les aventures de Tivai & Here Tome 1 : Pi’ihoro

Tivai et Here passent les vacances chez leurs grands parents à Papeno'o. Leur quotidien est rythmé par les nuits passées à se raconter des histoires et le jour par les sorties à la plage de "La source" . Un soir pourtant, alors que le crépuscule étend son voile sur ce lieu banal, une rencontre terrifiante va chambouler leurs certitudes. Et si Papeno'o n'était pas qu'une simple commune de Tahiti mais un lieu où dort une créature venue d'une époque oubliée ? Et si elle n'attendait qu'une chose : qu'on la réveille... Armés de leur courage, les deux enfants commencent un voyage à la rencontre d'un monstre sublime, gardien d'une culture qu'ils ignorent encore.