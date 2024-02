Le document unique sur l'évaluation des risques professionnels

Document obligatoire dès le recrutement du 1er salarié, le DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) doit être établi par tout employeur afin d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés. Mis en place pour respecter le Code du travail ainsi que d'autres textes tel que la loi relative au devoir de vigilance, ce document est conçu comme une cartographie des risques qui liste les mesures de prévention et de protection. Pour établir le DUERP, l'employeur doit identifier les risques professionnels existants dans l'entreprise, évaluer les risques potentiels pour la santé et la sécurité des employés et proposer des mesures pour les prévenir ou les limiter. Il peut s'appuyer sur des normes et des bonnes pratiques d'évaluation des risques, consulter les représentants du personnel pour inclure leur point de vue. Avec l'obligation d'être mis à jour régulièrement, le DUERP doit également être communiqué à tous les employés qui peuvent être exposés aux risques identifiés. L'enjeu de cet ouvrage est donc pluriel : comprendre les objectifs, méthodes et usages du DUERP et illustrer sa mise en oeuvre à l'aide de retours d'expérience et de mises en pratique.