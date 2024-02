Technologies radicales. Le design de la vie quotidienne

Smartphone, smart home, smart city ; fabrication numérique ; cryptomonnaies et organisations autonomes distribuées ; automatisation apprentissage automatique et intelligence artificielle... Apparues au cours de ces deux dernières décennies, ces technologies font désormais partie de notre vie quotidienne. Leur fonctionnement, pourtant, demeure souvent obscur et mal compris - même pour celles qui nous paraissent les plus familières. Adam Greenfield les décortique, l'une après l'autre, avec méthode, rigueur et clarté. Il expose leurs fondements idéologiques, détaille leur fonctionnement, défait les discours et les arguments qui président à leur expansion, dissipe les espoirs et les rêves d'émancipation qu'elles charrient et examine, à l'échelle des individus comme à l'échelle des sociétés, les conséquences de leur diffusion et de leur adoption massives. Car si "le but d'un système est ce qu'il fait" , la question n'est pas alors de savoir ce qu'elles pourraient faire, mais ce qu'elles font réellement. Et dès lors que nous jugeons les technologies à l'aune de leurs conséquences politiques, sociales et écologiques concrètes, il devient clair que celles-ci, loin d'êtres neutres, contribuent au contraire à renforcer les structures de domination existantes, et qu'une politique véritablement émancipatrice doit prendre au sérieux la question technique. "Une époque de technologies radicales exige une génération de technologues radicaux" .