L'éducation positive, un courant de pensée face à ses limites

Est-il possible d'appliquer dans la pratique les fondements de l'éducation positive ? Pourquoi provoque-t-elle tant de débats ? Un livre qui met à plat les discours et débats sur le thème, en en présentant ses grandes figures. D'où vient l'éducation positive ? Emblématique de la parentalité du 21e siècle, elle reste indissociable de la vaste révolution du regard sur l'enfant amorcée dès le 19e siècle, qui a permis de le reconnaître comme un être sensible, requérant soins et protection, et comme un individu à part entière, sujet de droits. Plébiscitée par les uns, fustigée par les autres, l'éducation positive est encore loin de faire consensus. Epuisement parental, charge mentale des mères, normativité, quelles sont les principales critiques adressées à ce courant ? Et comment veiller à ce que la bienveillance ne devienne pas un enfer pavé de bonnes intentions ?