Palisades Park Tome 2 : Red light

Amours, amitiés, mystères... Palisades Park n'a rien à envier à Wisteria Lane ! Les habitants de Palisades Park se connaissent désormais bien. Quoique... Les mystères s'épaississent dans la résidence. Qui dégrade ainsi les lieux et dans quel but ? Et que se trame-t-il dans l'appartement innocupé du rez-de-chaussée ? S'il est réellement vide, pourquoi y entend-on du bruit la nuit ? Et n'a-t-on pas vu une mystérieuse silhouette y rôder ? June Campbell est passionnée par son travail de journaliste. Fraîchement arrivée à Santa Monica, elle a hâte de montrer ce qu'elle vaut à son nouveau patron. Mais quand il la désigne pour effectuer un reportage au sein d'une caserne, son rêve se transforme en cauchemar. Après avoir survécu à un incendie, elle est terrifiée par le feu. Elle aurait pu mettre de la bonne volonté pour accomplir sa mission, si elle n'avait pas dû suivre pour ça son insupportable voisin. Pompier, Derek Harmon menait une vie où les filles se succédaient dans son lit jusqu'à qu'il emménage à Palisades Park. Depuis il doit se coltiner une voisine aussi jolie que désagréable, qui ne se gêne pas pour frapper chez lui alors qu'il est en bonne compagnie. Et la voilà qui s'immisce aussi dans son boulot ! Au milieu des interventions périlleuses, les préjugés ne tardent pas à voler en éclats. Mais June et Derek gardent précieusement certains aspects de leurs vies secrets. Accepteront-ils de se dévoiler l'un à l'autre pour se laisser une chance ?