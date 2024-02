Dans le vent des Cyclades

A bord de leur goélette, trois jeunes étudiants, Pilou, Thaïs et Quentin, font le tour de la Méditerranée quand ils recueillent un naufragé. C'est le début d'une aventure qui tire son origine de l'occupation des Cyclades par les nazis en 1941. Cette quête les conduira jusqu'à file de Brad en Croatie, un voyage dont ils ne reviendront pas indemnes. Dans les tempêtes intérieures et face aux éléments déchaînés, resteront-ils fidèles à leur devise "Servir et se donner" ?