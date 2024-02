The Blue Flowers and the ceramic forest. Tome 2

Aoko et Tatsuki mettent leurs désaccords de côté pour créer des soliflores à l'occasion du festival du printemps. C'est l'opportunité pour eux de reconnaître les qualités de leur travail respectif et d'améliorer leur relation. C'est alors que surgit un morceau du passé de Tatsuki, ce qui pourrait leur donner l'occasion de se rapprocher... Une histoire d'amour et de poterie par Yuki Kodama (Kids on the Slope).