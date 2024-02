Un autre regard Tereza n'aurait jamais cru qu'un jour elle perdrait la queue de cheval qui lui chatouillait le dos. Mais il faut se rendre à l'évidence, elle devient chauve. La cause : l'alopécie, une maladie auto-immune qui peut survenir pour diverses raisons... Elle va donc devoir faire face à son nouveau look, au sentiment de perte de féminité, au regard des autres et bientôt au choix d'une perruque ! Tereza sait que depuis la nuit des temps les cheveux symbolisent notre rapport au monde, que l'on soit punk, hippie ou bouddhiste, notre coiffure en dit long sur nous-même. Alors avec ce changement, elle change aussi sa façon de percevoir ses relations, son travail et surtout son regard sur elle-même. D'autant que personne n'est capable de lui dire pourquoi ses cheveux tombent... la série d'examens ne donne rien de concluant. Entre faux espoirs, confidences amicales et doutes, Tereza va vivre sa première année sans cheveux avec une bonne dose d'humour et nourrir sa réflexion. Un témoignage sensible par un duo tchèque détonant qui interroge les normes de beauté et le regard de la Société.