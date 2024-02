Concours TPTS - Technicien de police technique et scientifique. Tout-en-un. Externe, interne, catégorie B, Edition 2024-2025

Ce livre propose une préparation complète pour réussir les épreuves écrites et orales du concours de technicien de police technique et scientifique : Admissibilité : Etude d'un texte (externe : coef. 2 ; interne : coef. 3) QCM et/ou QROC et/ou résolution de problèmes (externe : coef. 3 ; interne : coef. 2) Tests psychotechniques (non notés) Admission Entretien avec le jury (coef. 5) Langue (épreuve facultative) (coef. 1) Dans ce livre tout-en-un, vous trouverez tous les outils de votre réussite : la présentation du concours et du métier afin de vous tenir informé de ce qui vous attend ; un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; la méthode pas à pas des épreuves écrites et orales pour répondre aux attentes du jury ; les connaissances indispensables en 22 fiches et 60 schémas pour maîtriser les programmes de mathématiques, biologie-SVT et chimie ; 10 sujets d'annales corrigés (session 2023 incluse) pour vous entraîner dans les conditions de l'épreuve ; 2 entretiens commentés et 55 questions fréquentes du jury afin d'être prêt pour l'oral ; les astuces du jury et des formateurs. OFFERT en ligne : 25 tutos pour décrypter les tests de logique.