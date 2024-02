Une tortue c'est mieux qu'un poisson rouge, mais un chat c'est mieux qu'une tortue... et un chien, c'est mieux qu'un chat ? Il n'est jamais content ce garçon, il veut toujours plus parce qu'il croit que ce qu'il n'a pas encore est mieux que ce qu'il a déjà. Attention à ce qu'il se passe quand on en veut trop !