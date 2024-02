Histoire intellectuelle de la laïcité. De 1905 à nos jours

Vincent Genin propose d'explorer la laïcité comme objet de réflexion et non comme éternel sujet polémique. Coupée de ses principes fondateurs et instrumentalisée à foison, la laïcité donne en effet lieu à des clichés délivrés comme vérité par une large frange de l'opinion élevant un principe juridique en religion civile. Prisonnière du présent, elle devient un mythe de notre temps. Les champs politique, médiatique (et parfois intellectuel) se montrent souvent sourds aux réflexions en sciences sociales menées à son sujet. Fondé sur des archives inédites, ce livre est un voyage dans la laïcité de ceux qui la travaillent, bien loin de tout discours militant, dans une France saisie par un désir de révolution conservatrice.