100 fiches pratiques Chauffage. Dimensionnement, production, distribution, 2e édition

A la fois aide-mémoire et guide pratique, cet ouvrage présente en 100 fiches les différents aspects technologiques et fonctionnels des équipements d'une installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Ces fiches sont conçues de manière synthétique et sont accompagnées de nombreux schémas, tableaux et photos. Leur objectif est d'offrir une vision globale et de permettre d'accéder d'une manière simple et rapide aux informations essentielles. Mise en oeuvre, dimensionnement, conseils méthodologiques, sécurité, réglementation... Les techniciens, installateurs ou réparateurs y trouveront les connaissances indispensables dans le domaine de la production et de la distribution de chaleur ainsi que tous les éléments nécessaires pour les aider dans leur pratique professionnelle au quotidien.