Planches. L'art du grazing à portée de main

Qu'on les appelle plateaux, planches apéritives, grazing platters, ce qui est sûr, c'est que ces planches sont de véritables oeuvres d'art culinaires. Dans ce livre vous apprendrez comment cuisiner et assembler de superbes tableaux gourmands pour impressionner vos convives. Sucré ou salé, pour une soirée entre amis, un mariage, un anniversaire ou même sans occasion particulière, lancez-vous dans les jolies compositions que nous vous proposons et réinventez n'importe quel repas. Plus de 40 arrangements thématiques : autour du fromage, de la charcuterie, de certaines couleurs, pour un brunch, un mariage, un anniversaire ou un apéro...et un répertoire de 45 recettes pour des compositions hautes en couleurs et en saveurs.