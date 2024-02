Les odeurs du monde

Des imagiers illustrés avec des odeurs à sentir pour éveiller l'odorat de bébé ! Dès sa naissance, tous les sens de bébé sont en éveil... et en grandissant, il est important de renforcer leur stimulation pour en développer les capacités. Avec ces petits imagiers illustrés de photos claires et colorées, le tout-petit va pouvoir sentir différents éléments colorés qui apparaissent dans le livre. En associant, le nom, l'image et l'odeur, l'enfant enrichit son vocabulaire de façon ludique et originale.