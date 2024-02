Les disparus de la Cour d'Or

Un livre ne raconte pas qu'une histoire, il a aussi son histoire. A Metz, un conservateur de musée passionné et sa jeune acolyte remontent le fil du temps afin de retrouver la trace d'ouvrages précieux disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Septembre 1944. Le fonds - inestimable - de la bibliothèque municipale de Metz part en fumée. Devant l'imminence de l'arrivée des troupes américaines, des Allemands mettent le feu aux magasins et dépôts de la ville. L'incendie touchera les salles des manuscrits, incunables et ouvrages rares. En plus d'un drame patrimonial, la disparition des manuscrits cache un mystère. Car des textes auraient été détournés pour se retrouver dans des collections publiques ou privées. De nos jours, Michel Engberg est l'aîné des conservateurs du musée de la Cour d'Or, à Metz. Il lui est impossible d'imaginer une vie hors des murs de l'établissement. Gabriela est la plus jeune assistante conservatrice. Son ambition affichée, c'est le Louvre. Entre elle et le vieux solitaire, peu d'atomes crochus, de prime abord. Avant de prendre sa retraite, Michel aimerait boucler un ultime dossier : celui des ouvrages précieux disparus à la fin de la Seconde Guerre. La réapparition d'un fragment de manuscrit, en 1981, l'a convaincu que d'autres documents ont échappé aux flammes. Il aimerait avoir le temps d'explorer certaines pistes, sur lesquelles il laisse, toutefois, planer le mystère...