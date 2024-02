" Alexandre le Grand, dont le passage météorique sur la planète détermina toute l'hellénisation du monde antique depuis l'Indus jusqu'à l'Atlantique, était un bâtard, également de filiation sacrée ; sa mère, à la fois princesse et prêtresse, le lui chuchota au long de son enfance ; ses adversaires le lui lancèrent à la face lorsqu'il fut adolescent ; il le proclama lui-même très orgueilleusement après que les oracles, dans le désert de Libye, lui eurent confirmé la signification divine de son existence. Son rôle, prophétiquement annoncé, fut celui de libérateur de l'Egypte et de restaurateur du culte amonien. " Voici le récit détaillé du destin d'Alexandre le Grand. Romancée par moments, l'oeuvre de Maurice Druon bénéficie d'un travail de recherche méticuleux, inspiré d'historiens comme Plutarque. Le roman est ainsi enrichi de plus de cinquante notes qui apportent des commentaires précieux sur le parcours d'Alexandre le Grand, l'homme-dieu n'ayant rien à envier aux héros mythiques des grandes épopées.