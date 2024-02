Sea you here and us

Wu Xiaorong, née dans une famille monoparentale, était une personne marginalisée à l'école dont même les professeurs se moquaient, elle détestait donc aller à l'école. Jusqu'à sa rentrée en troisième année de l'école primaire, où elle a rencontré Tong Kewei, la fille la plus populaire. Bien que différente, les deux filles deviennent amis autour d'une passion commune, à savoir le manga... Wu Xiaorong est adulte et bien qu'ayant avancé dans sa vie au travers de sa passion, son passé lui pèse et elle a besoin de tourner la page.