Ici et maintenant

Alba n'a pas eu une enfance facile. Contrairement à son frère qui a pardonné à leurs parents les erreurs qu'ils ont commises, elle conserve une rancoeur, exacerbée par un traumatisme qu'elle garde secret. Ses démons prennent de plus en plus de place dans sa vie et Léon, son premier amour et meilleur ami de son frère, est le témoin impuissant de ses crises d'angoisse. Malgré le soutien indéfectible et la positivité de son groupe d'amis et colocataires, Alba, lunaire, ne parvient pas à refaire surface. Seul Léon, solaire, perçoit la détresse qu'elle dissimule derrière son extravagance, mais arrivera-t-il à panser ses blessures ?