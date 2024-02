Les Pionniers du Nouveau Monde Tome 22 : Jours d'orage

Jours d'orage 1785. La Louisiane est à présent sous domination espagnole et a besoin de nouveaux colons catholiques. Charles III, son roi, décide d'y faire venir les Acadiens déportés 30 ans plus tôt jusque dans la région de Nantes. Sept bateaux assureront le transport des volontaires. Le St Remy vient d'accoster... Mais la nouvelle de l'arrivée de ce quatrième bateau pour la Louisiane, divise à nouveau la famille Guillau. Bientôt Louise et Benjamin, en dignes héritiers de monsieur de Lavallette, seront conviés non loin de Michilimackinac, à un Conseil présidé par Tecumseh, un Shawnee qui tente à nouveau d'unir les tribus indiennes. C'est que depuis l'indépendance des colonies anglaises, les nouveaux Américains s'accaparent les riches régions à fourrures du Nord-Ouest. Alors que Tecumseh arrive à un accord avec les autres tribus, le Conseil est attaqué par un parti de choctaws à la solde des marchands américains. Pendant ce temps, en Louisiane, Billy et son fils Ecureuil se sont établis dans une pauvre cabane au coeur des bayous. Cette année-là, on célèbre dans toutes les plantations, une fête en l'honneur des récoltes. Pour l'occasion, Billy et Ecureuil ont été invités à la plantation Bayou Chaouis dirigée à présent par Perrine, la fille de Madeleine et de Louis-Jean. La fête est grandiose mais un incendie criminel va ravager les cases des esclaves...