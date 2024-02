Provence. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Provence : ses champs de lavande, ses calanques, ses monuments antiques, la Sainte-Victoire, le Ventoux... Et tant de magnifiques paysages à découvrir à sa guise : la Camargue à cheval, le Luberon à vélo ou à pied, les gorges du Verdon en parapente... Dans Le Routard Provence 2024, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (arpenter les ruelles du pittoresque quartier du Panier à Marseille ; découvrir par voie de terre ou de mer ce paradis que sont les calanques ; s'offrir une balade à cheval en Camargue...), des visites (remonter le temps au musée de Quinson ; admirer les 4 "villes" de Vaison-la-Romaine ; découvrir le Mucem...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Provence hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.